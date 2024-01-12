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Trakya'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Gökhan Zobar, Mesut Karaduman, Özgün Tiran  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Trakya'da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Edirne

Trakya genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında seyrederken yağışlı hava bölgeyi terk etti. Sabah evlerinden dışarı çıkan Edirneliler bere, şal ve atkılarla soğuktan korunmaya çalışırken, kentteki süs havuzları buz tuttu.

Tekirdağ'da soğuk hava buzlanmalara neden oldu.

Süs havuzlarının buz tuttuğu kentte çatılarda bu sarkıtları oluştu.

Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu. Trafik ekipleri yollarda oluşan buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.

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