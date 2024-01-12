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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Yunus Hocaoğlu  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 145, Hakkari'de 140, Kartalkaya'da 130, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Uludağ'da 32, Hesarek'te 28, Yalnızçam'da 20, Erciyes'te 18 ve Ilgaz'da 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.01.2024En düşükEn yüksek
PalandökenKY-6-4
HakkariKY-7-3
KartalkayaKY-10-8
SarıkamışKY-50
ErganKY-6-3
UludağKY-8-7
HesarekKY-4-2
YalnızçamKY-10-1
ErciyesKY-7-2
IlgazKY-7-5

(KY: Kar yağışlı)


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