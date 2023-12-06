Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır. Er ya da geç yargılanacak ve işlediği savaş suçlarının bedelini de ödeyecektir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan konular şöyle:
- "(İsrail'in Filistin dışında Hamas üyelerine suikast planı) Türkiye'ye karşı böyle bir adıma cüret ederlerse bedelini bellerini doğrultamayacak surette öderler."
- "Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir."
- "(İsveç'in NATO üyelik süreci) Muhataplarımıza 'Cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sevk ettim ve bana teşekkür ettiniz. Sizlerden de bir şey bekliyorum' diyorum."
- "İsrail'e yönelik başta ABD olmak üzere tüm Batılı ülkelerin destekleri olmasaydı, şu anda bölgemizde böylesi bir tabloyla karşı karşıya olmazdık."
- "İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda iflas ile baş başa kalmış bir durumdadır. Her an iflas bayrağını çekebilir."
- "Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır. Er ya da geç yargılanacak ve işlediği savaş suçlarının bedelini de ödeyecektir."
- "İsrail'in Gazze'de tampon bölge kuracağı iddiası) Tartışılmasını bile Filistinli kardeşlerime saygısızlık olarak görürüm, tartışılacak bir plan değil."
- "(Gazze) Bu topraklar Filistinlilerindir. Ne olacağına, kimin yöneteceğine Filistin halkı karar verir. Onların kararı üzerinde karar verici tanımıyoruz."
- "(İsrail-Filistin Barış Konferansı) Biz garantörlüğe de bu konferansa ev sahipliği yapmaya da hazırız. Yeter ki barışı gerçekten istesinler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.