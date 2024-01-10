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Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, Kaynaşlı ve Gölyaka ilçelerinde ise kar etkili oldu.

Göksel Cüneyt İğde  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini gösterdi.

Dalga boyunun 6 metreye ulaştığı ilçede balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Sahil kenarındaki bazı iş yerlerinde ise rüzgarın etkisiyle hasar oluştu.

Öte yandan Gölyaka ve Kaynaşlı ilçeleri ile Beyköy'ün yüksek kesimlerine kar yağdı.

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