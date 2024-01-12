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Karembeu, Terim ile Yunanistan Süper Ligi'ndeki rekabetin artacağına inanıyor

Olimpiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, Fatih Terim'in Panathinaikos teknik direktörlüğüne getirilmesiyle Yunanistan Süper Ligi'ndeki rekabetin daha da artacağına inandığını söyledi.

Oktay Özden  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Karembeu, Terim ile Yunanistan Süper Ligi'ndeki rekabetin artacağına inanıyor

Antalya

Çeşitli ülkelerden spor profesyonellerini buluşturan Winter League Convention 2024 (WLC), Antalya'da sürüyor.

Programın üçüncü gün oturumuna konuk olan Olimpiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, paneldeki konuşmasında, Fatih Terim'den övgüyle bahsetti.

Terim'in Panathinaikos teknik direktörlüğü görevine başlamasıyla Yunanistan Süper Ligi'nde rekabetin daha da artacağına inandığını ifade eden Karembeu, PAOK, AEK gibi takımların yükselen performansıyla şampiyonluk yarışının çetin geçeceğini ifade etti.

Eski Fransız yıldız futbolcu, Olimpiakos taraftarının sayısının hızla arttığını ve sosyal medyada etkileşimin büyüdüğünü, Fatih Terim'in Panathinaikos teknik direktörü olmasından sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarından destek mesajları aldıklarını sözlerine ekledi.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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