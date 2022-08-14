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Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 14.08.2022
Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı

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