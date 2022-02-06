Dolar
13.56
Euro
15.54
Altın
1,807.99
ETH/USDT
3,003.40
BTC/USDT
41,498.00
BIST 100
1,943.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi

Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören bölgelerdeki badem ağaçları çiçek açtı.

Burcu Kaya   | 06.02.2022
Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi Fotoğraf: Burcu Kaya - Anadolu Ajansı

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında tarımsal alanların zarar gördüğü Işıklı Mahallesi'nde, badem ağaçlarının çiçek açması bölgedeki üreticileri sevindirdi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, bölgedeki badem ağaçlarının büyük bölümünün orman yangınlarında zarar gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 300 bine yakın badem ağacı var. Yangınlardan dolayı çok sayıda ağacımız zarar gördü. Çiftçimiz yine de umutlu ve mutlu. Çiçekler meyveye döndüğünde daha da mutlu olacaklar." dedi.

"Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz"

Işıklı Mahallesi Muhtarı Zafer Can da badem ağaçlarının çiçek açmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Geçen seneki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın yüzde 80'i yandı. Devletimiz bize fidan, gübre, damlama sulama sistemi ve havuz brandası desteği verdi. Bu çiçekler de bize umut oldu. Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Silifke ilçesinde, geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alınmıştı. Yangında tarımsal alanlar da zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Japonya'da günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti
TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya ve Karabük'te tatbik edilmeye başlanacak
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 901 bini geçti

Benzer haberler

Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi

Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen badem ağaçları çiçeklendi

Orman yangınlarına 'yapay zeka' ile anında tespit

İngiltere'de iklim değişikliği nedeniyle bitkiler 1 ay erken çiçek açıyor

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı inşaat sahasına ulaştı

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı inşaat sahasına ulaştı
Kanun virtüözü Baran'ın şefliğini yaptığı gönüllüler korosu iyilik dağıtıyor

Kanun virtüözü Baran'ın şefliğini yaptığı gönüllüler korosu iyilik dağıtıyor
Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede

Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede