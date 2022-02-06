Dolar
13.56
Euro
15.54
Altın
1,807.99
ETH/USDT
3,009.20
BTC/USDT
41,648.00
BIST 100
1,943.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yönlendirme direğine çarpıp yanan kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'da, yönlendirme direğine çarparak yanan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Mustafa Bikeç   | 06.02.2022
Yönlendirme direğine çarpıp yanan kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Bursa

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Doğanköy mevkisinde, Ömer Faruk Erkoyuncu idaresindeki 34 NGG 57 plakalı et taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından şehir yönlendirme direğine çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle araç yanmaya başladı.

Erkoyuncu ve kamyonda bulunan Murat Kalbayır çarpmanın etkisiyle yola fırlarken, Selahattin Kanay ile Erkin Seydanur ise araçta sıkışarak alevlerin arasında kaldı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Erkoyuncu ile Kalbayır, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Kanay ve Seydanur'un cesetleri bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Japonya'da günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti
TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya ve Karabük'te tatbik edilmeye başlanacak
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 901 bini geçti

Benzer haberler

Yönlendirme direğine çarpıp yanan kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Yönlendirme direğine çarpıp yanan kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Uludağ'da "kesintisiz enerji" için elektrik dağıtım personelinin zorlu kış mesaisi

Gölge oyunuyla ilgili akademik çalışmaların künyeleri kaynakçada toplandı

Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı

Esenyurt'ta İETT otobüsü, atık toplama kamyonuna çarptı
Buz tutan gölette 'ATV safari' heyecanı

Buz tutan gölette 'ATV safari' heyecanı
İstanbul'da 2 metrobüsün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

İstanbul'da 2 metrobüsün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı