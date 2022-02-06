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Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca "Eren Kış-20 Mardin-Ömeryan Şehit Jandarma Er Harun Kahya" Operasyonu başlatıldı.

Mümin Altaş   | 06.02.2022
Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kış üslenmesindeki teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek maksadıyla operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda Mardin'de "Eren Kış-20 Mardin-Ömeryan Şehit Jandarma Er Harun Kahya" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 585 personel görev yapıyor.

Bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 Kasım 2021'de icrasına başlanılan Eren Kış operasyonlarında bugüne kadar 19'u ölü, biri sağ 20 terörist etkisiz hale getirildi.

348 sığınak, depo ve barınağın imha edildiği operasyonlarda 101 silah, 2 uçaksavar, 6 roketatar, bir havan, 2 bomba atar, 6 makineli tüfek, 67 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği, 172 el bombası, 56 mayın/EYP, 366 fünye, 518 tüp, 1665 kilogram patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23 bin 746 mühimmat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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