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Mersin'de yolların kardan kapanması sonucu 30 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yolların ulaşıma kapanması sonucu 30 araçta mahsur kalanlar, küreme çalışmasıyla kurtarıldı.

Serkan Avcı  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Mersin'de yolların kardan kapanması sonucu 30 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Mersin

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Erdemli, Toroslar, Silifke, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle 6 ilçedeki bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollar ulaşıma kapandı.

Çeşitli mevkilerde 30 aracın mahsur kaldığı bölgede, ihbar üzerine çalışma başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makinesiyle yolları açtı.

Küreme ve tuzlama çalışması da yapan ekipler, araçlarda mahsur kalan kişilerin kurtarılmasını sağladı.

Kurtarılan vatandaşlardan Tarık Karaver, açıklamada yer verilen ifadesinde, Toroslar ilçesi Arslanköy Yaylası'na piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Araba burada arıza yaptı. Sonrasında yolda mahsur kaldık. Çocukla birlikte 5 kişiyiz. 9 aylık bebeğimiz de biraz hasta, ateşi var. Büyükşehir ekipleri sağ olsun geldi ve bizi buradan aldı." açıklamasında bulundu.

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