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Merkez Av Komisyonu, 2022-2023 dönemi için avlanma bölgelerini ve türleri belirledi

Erhan Cihan Ünal   | 27.05.2022
Merkez Av Komisyonu, 2022-2023 dönemi için avlanma bölgelerini ve türleri belirledi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunun 2022-2023 dönemine ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri belirlendi.

Bıldırcın ve üveyik avı, Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 20 Ağustos'ta başlayacak.

Aynı bölgelerde (bazı iller hariç) kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı ise 15 Eylül 2022- 8 Ocak 2023 arasında yapılabilecek.

Söz konusu bölgelerde, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı ise 15 Ekim'de başlayacak ve 5 Mart 2023'te sona erecek.

Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı 20 Ağustos başlayacak ve 5 Mart 2023 kadar devam edecek.

Yaban tavşanı, ada tavşanı ve tilki avı 15 Ekim 2022- 8 Ocak 2023, yaban domuzu ve çakal avı ise 20 Ağustos 2022-19 Şubat 2023 arasında yapılabilecek.

Bir avcı gün içerisinde, 10'dan fazla bıldırcın, 3'er adetten fazla üveyik, kara tavuk, öter ardıç, sakarca ve karabatak, 4'ten fazla tahtalı, 6'dan fazla kaya güvercini, 5'ten fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan, 4'ten fazla sakar meke avlayamayacak.

Söz konusu süreler içinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbest olacak. Yaban domuzu avı salı günü de yapılabilecek.

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