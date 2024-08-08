Dolar
33.53
Euro
36.67
Altın
2,393.59
ETH/USDT
2,417.20
BTC/USDT
56,886.00
BIST 100
10,024.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Mercek-22" operasyonlarında 1790 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 78 ilde gerçekleştirilen "Mercek-22" operasyonlarında 1790 silahın ele geçirildiğini, 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
"Mercek-22" operasyonlarında 1790 silah ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından İstanbul, İzmir ve Adana'nın da arasında olduğu 78 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yapılan aramalarda 1790 silah ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Mercek-22" operasyonlarında 1790 silah ele geçirildi
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

"Mercek-22" operasyonlarında 1790 silah ele geçirildi

"Mercek-22" operasyonlarında 1790 silah ele geçirildi

"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

"Çember 20" operasyonlarında aranan 4 bin 517 kişi yakalandı

"Siberağ-4" operasyonlarında 86 zanlı yakalandı

"Siberağ-4" operasyonlarında 86 zanlı yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı: 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi
"Narkoçelik-30" operasyonlarında 1,5 ton metamfetamin ele geçirildi

"Narkoçelik-30" operasyonlarında 1,5 ton metamfetamin ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet