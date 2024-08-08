Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yapacağı yarı final müsabakasını izleyecek, İstanbul Evi Etkinlikleri kapsamında Türk katılımcılarla buluşacak.
(Paris)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar’da 4 bölgenin kentsel dönüşüm sürecini başlatacak ve Bağcılar Millet Bahçesi açılış törenine katılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP'de, Asu Kaya'nın kadın kolları genel başkanlığına seçilmesi dolayısıyla devir teslim töreni düzenlenecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu kamuoyuyla paylaşacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini yapacak.
(Ankara)
5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
- Kadın voleybol dışında milli sporcular, 5 kategoride müsabakaya çıkacak.
(Paris/21.00/10.33-23.51) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.
(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)
3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçında, deplasmanda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Tiflis/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.