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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un temmuz ayına ilişkin emniyet verilerini açıklıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu açıklıyor
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yapacağı yarı final müsabakasını izleyecek, İstanbul Evi Etkinlikleri kapsamında Türk katılımcılarla buluşacak.

(Paris)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar’da 4 bölgenin kentsel dönüşüm sürecini başlatacak ve Bağcılar Millet Bahçesi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP'de, Asu Kaya'nın kadın kolları genel başkanlığına seçilmesi dolayısıyla devir teslim töreni düzenlenecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini yapacak.

(Ankara)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını paylaşacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

- Kadın voleybol dışında milli sporcular, 5 kategoride müsabakaya çıkacak.

(Paris/21.00/10.33-23.51) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)

3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçında, deplasmanda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Tiflis/19.00) (Fotoğraflı)

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