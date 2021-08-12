Mehmetçik, sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı helikopterlerle tahliye etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı güvenli yerlere ulaştırdı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. TSK'ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama kurtarma çalışmalarıyla mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti." ifadelerine yer verildi.
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Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2021
TSK’ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti. pic.twitter.com/X2AFLQWY3S