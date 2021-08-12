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Gündem

Mehmetçik, sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı helikopterlerle tahliye etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı güvenli yerlere ulaştırdı.

Enes Kaplan   | 12.08.2021
Mehmetçik, sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı helikopterlerle tahliye etti

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. TSK'ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama kurtarma çalışmalarıyla mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti." ifadelerine yer verildi.

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