AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Önümüzdeki hafta salı günü tüm bu konuları değerlendireceğimiz ve çerçevesini beraber çizeceğimiz, adını birlikte koyacağımız yeni bir araştırma komisyonu kurmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Meclis, gelecek hafta okullarda yaşanan saldırıları görüşecek

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin, "Önümüzdeki hafta salı günü tüm bu konuları değerlendireceğimiz ve çerçevesini beraber çizeceğimiz, adını birlikte koyacağımız yeni bir araştırma komisyonu kurmaya karar verdik." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında partilerin grup başkanı ve başkanvekilleri, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin yerlerinden söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırı olaylarının Genel Kurulda görüşülmesini önerdi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, önerilere ilişkin grup başkanvekilleriyle görüşme yapmak için birleşime ara verdi. Aranın ardından Buldan, grup başkanvekillerine tekrar söz verdi.

CHP Grup Başkanvekili Emir, Meclisin böylesine ağır, yıkıcı ve vahim bir acıyı konuşmasının çok doğru olduğunu dile getirerek, "Bu mesele çok katmanlı, çok yönlü. Adli, kriminal, psikoloji, sosyal medya, aile, ekonomik tarafı var. Bunu her yönüyle araştırmak lazım." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Ekmen, iki okulda yaşanan saldırılardaki yaralanan ve hayatını kaybeden tüm ailelerin acısını paylaştıklarını söyledi.

Saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurularak okulların güvenliği başta olmak üzere sosyal medya ve eğitim politikalarının ele alınmasının doğru olduğunu kaydeden Ekmen, "Sadece ailelerin acısı ve kaygısı değil, milyonlarca ebeveyn, iki gün üst üste yaşanan saldırılar, Mersin'de ve Gaziantep'te okulda silah yakalanma vakalarından sonra yarın kendi çocuklarının gideceği okulda benzer bir olayın yaşanıp yaşanmayacağı kaygısını da yaşıyor. O yüzden Milli Eğitim Bakanımıza perşembe ve cuma için okulların tatili teklifimizi bir kere daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, okullarda yaşanan silahlı saldırıların siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu acıyla ve yaşanan bu derin sorunla hepimizin yüzleşip bir çözüm önerisi getirebilmemiz hem parlamentonun üstlendiği sorumluluk açısından hem de milletin bize yüklemiş olduğu sorumluluk açısından son derece önemli. Bu meseleyi siyaset üstü bir mesele olarak ele alıp, önümüzdeki hafta başlayacak görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde bir komisyonun kurulması, bir daha böyle vahim olayların bu güzel ülkede yaşanmaması için nelerin yapılabileceğinin tek tek ele alınması son derece kıymetli."

"Bundan sonraki olayların önlenmesi adına her yönüyle bir çalışma yapılacağına inanıyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Kahramanmaraş'taki okulda yaşanan silahlı saldırının tek taraflı değil, her yönüyle ele alınması gerektiğini söyledi.

Saldırılara ilişkin Mecliste bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının planlandığını aktaran Kılıç, "Ortak ve siyaset üstü bir karar alındı. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes bu karara 'evet' dedi. İnşallah salı günü Genel Kurulumuzda bu karar çıkacak. Bundan sonraki olayların önlenmesi adına her yönüyle bir çalışma yapılacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, kurulması planlanan Meclis Araştırma Komisyonunun, bundan sonra yaşanabilecek bu tür olayların önüne geçebileceğini dile getirdi.

Temelli, "Salı günü bu konuda bir ortaklaşmayı sağlayabilirsek güvenlik meselesini ve özellikle iyi eğitim, güvenli okul yaklaşımıyla bir adım atabilir, bir komisyon kurabilir ve bu komisyon da sağlıklı çalışabilirse belki bundan sonraki felaketlerin önüne geçme şansımız olur." dedi.

TBMM Başkanvekili Buldan: "Allah bizleri çocuklarımızla sınamasın"

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, grup başkanvekilleriyle yaptıkları toplantıda ortak bir mutabakata vardıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki hafta 23 Nisan. TBMM için çok önemli bir tarih. Çocuklarımızla özel oturum yapıyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü tüm bu konuları değerlendireceğimiz ve çerçevesini beraber çizeceğimiz, adını birlikte koyacağımız yeni bir araştırma komisyonu kurmaya karar verdik." diye konuştu.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunun çalışmalarını yeni tamamladığını anımsatan Zengin, "Bu komisyonu tamamlayacak, daha farklı verilerle donatacak ve nihayetinde bu konuya dair TBMM'nin kapsamlı bir çalışma yapacağı yeni bir komisyon kurmaya hep beraber karar verdik." ifadesine yer verdi.

Zengin, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ sağlayıcılarının hizmet vermemesine imkan sağlayan düzenleme yapılacağını anımsatarak, bunların genişletilebileceğini, güvenli okul, eğitim ortamı, çocukların huzur içerisinde yaşayacağı bir ortamın tesisi için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

TBMM Başkanvekili Buldan ise 21 Nisan Salı günü Genel Kurulda yapılacak görüşmenin ardından kurulması öngörülen Meclis Araştırma Komisyonunun önemine dikkati çekerek, "Bu tür meselelerde elbette ortak karar almak çok önemlidir. Allah bir daha ülkemize böylesi bir acı yaşatmasın, bizleri çocuklarımızla sınamasın. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun diyorum." şeklinde konuştu.