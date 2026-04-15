Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen vatandaşlarımıza, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakar bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye, maarif müfettişlerimiz soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır." dedi.