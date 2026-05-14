Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'deki İsrail soykırımını "Nekbe" olarak tanımladı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 yıl boyunca gerçekleştirdiği soykırımı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak tanımladı.

Abbas, Fetih Hareketi'nin Ramallah'ta düzenlenen 8. Olağan Kongresi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında 15 Mayıs 1948'deki Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümüne atıfta bulunan Abbas, Gazze'de yaşananların "yakın tarihte benzeri görülmemiş Nekbe" olduğunu ifade etti.

Abbas, Gazze'de yaşanan can kayıplarına dikkati çekerek, "Bu savaşın kurbanlarının sayısı bugün itibarıyla 272 binden fazla şehit ve yaralıya ulaştı. Bunların çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor." dedi.

İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmek amacıyla Gazze'deki şehir ve kampların yüzde 85'inden fazlasını yerle bir ettiğini belirten Abbas, "2 bin 500'den fazla Filistinli aile tamamen nüfus kayıtlarından silindi. Baba, oğul, dede ve torun dahil hiçbir fert hayatta kalmadı. Bu bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.

"Gazze bir afet bölgesine dönüşmüştür"

Gazze'nin uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlal edildiği bir bölgeye dönüştüğünü kaydeden Abbas, "Gazze Şeridi, içinde cinayet, soykırım, aç bırakma ve kuşatma suçlarının işlendiği bir afet bölgesine dönüşmüştür." diye konuştu.

Abbas, Gazze ve Batı Şeria arasında herhangi bir ayrımı kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze'deki her türlü geçici düzenleme, Filistin topraklarının birliğine, temsil yetkisine veya siyasi ve hukuki sistemine zarar vermeyecek şekilde geçici olmalıdır. Batı Şeria ve Gazze arasında farklı egemenlik alanlarının oluşmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetiminin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aracılığıyla yayılmacı politikalarını sürdürdüğünü ve Filistinlilere ait 5 milyar dolardan fazla paraya el koyduğunu belirten Abbas, bunun "eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik kuşatma" olduğunu söyledi.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.