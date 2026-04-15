TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği mutlaka askıya alınmalı

Hamdi Dindirek
15 Nisan 2026•Güncelleme: 15 Nisan 2026
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “PAB 152. Genel Kurul Açılış Töreni”nde konuştu.
Kurtulmuş, "Güney Afrika'da apartheid rejimi uygulamaları dolayısıyla BM üyeliği nasıl askıya alındıysa bugün de İsrail'in BM üyeliği mutlaka askıya alınmalı." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "BM yakın dönemde hangi çatışmayı, savaşı sona erdirebilmiş? BM, gücü elinde bulunduranların istediği şekilde yönlendirdiği bir kurum haline gelmiştir." diye konuştu.
