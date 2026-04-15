İstanbul'da Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğe, 77'si parlamento başkanı olmak üzere 157 ülkeden yaklaşık 2 bin 420 delege katılıyor.

"Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Güvence Altına Almak ve Adaleti Sağlamak" temasıyla düzenlenen 152. Genel Kurul'un başkanlığını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yürütüyor.

19 Nisan'da sona erecek etkinlikte, "İstanbul Deklarasyonu" Genel Kurul'un onayına sunulacak.

PAB Genel Sekreteri Martin Chungong, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'da onlarca meclis başkanının bulunmasıyla birlikte PAB tarihinin en yüksek katılım oranlarından birine ulaştıklarını söyledi.

Chungong, gelecek nesillerin parlamenterlerin yaptığı her işin merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Çalışmalarımız sadece bugünün vatandaşları için değil, geleceği inşa etmek için olmalıdır." dedi.

İsrail ve Filistin için iki devletli çözümün ilerletilmesine yönelik özel oturumun gelecek günlerin en önemli ve vurgulanması gereken başlıklarından biri olduğuna işaret eden Chungong, "Yeni stratejimiz, hesap verebilirliğe odaklanıyor; üyelerimizin kabul edilen politika ve çözümleri kendi ülkelerinde nasıl uyguladıklarını raporlamaları büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Chungong, Türkiye ve İstanbul’un kişisel kariyerinin ve dünya diplomasisinin merkezi olduğunu dile getirdi.

​​​​​​​"BM ile ulusal parlamentolar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır"

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, parlamentoların sadece temsil kurumları değil, aynı zamanda hesap verebilirliğin koruyucuları, hukukun üstünlüğünün rehberleri ve ulusal vizyonun mimarları olduğunu belirtti.

Ahonsi, toplumların, kutuplaşma ve belirsizlikle karşı karşıya olduğu bir dönemde, parlamentoların; farklılıkların barışçıl yollarla çözüldüğü platformlar olarak hizmet edeceğini, istikrar ve uzlaşmanın sürdürülmesinde kilit rol oynayacağını vurguladı.

Parlamentoların teknoloji yönetişimi, iklim riskleri ve değişen küresel ekonomik dinamikler gibi yükselen sorunlara karşı ulusal kalkınma yollarının dayanıklı ve geleceğe dönük olmasını sağlaması gerektiğine işaret eden Ahonsi, "Küresel taahhütlerin etkili şekilde ulusal eylemlere dönüştürülmesini sağlamak için BM ile ulusal parlamentolar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Ahonsi, ev sahibi Türkiye'nin ve İstanbul'un "kültürlerin, fikirlerin ve çözümlerin kesişme noktasındaki temel sesleri bir araya getirdiğine" dikkati çekti.

Guterres, çatışmaların sivillere ödettiği bedele işaret etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, etkinliğe gönderdiği video mesajında, İstanbul'un uzun zamandır kıtaların, kültürlerin ve fikirlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Guterres, çatışmaların sivillere "dayanılmaz bir bedel ödettiğine" ve "her düzeyde istikrarsızlığı derinleştirdiğine" değinerek, "Mevcut durum diyalog, gerilimi düşürme ve uluslararası hukuka tam saygı gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Uluslararası finansal mimarinin değiştirilerek bugünün ekonomisinin gerçekleriyle daha uyumlu, kapsayıcı ve temsil gücü yüksek hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Yapay zeka dahil teknolojinin, eşitsizliği körükleyen bir araç değil, fırsatlara açılan bir köprü olmasını sağlamalıyız." dedi.

PAB Başkanı Ackson'dan Türkiye'ye övgü

PAB Başkanı Tulia Ackson da Orta Doğu'daki krizlerin ve küresel belirsizliğin zirve yaptığı bir dönemde, Türkiye'nin bu toplantıyı iptal etmemesini veya ertelememesini büyük bir cesaret olarak nitelendirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’ne, bu zorlu dönemde bizlere kucak açtığı ve bu kadar geniş kapsamlı bir buluşmayı mümkün kıldığı için minnettarız." diye konuştu.

Ackson, barışın güç kullanılarak korunamayacağını ve şiddetin çatışmaları çözemeyeceğini, sadece ebedileştireceğini belirtti.

Küresel liderliğin büyük bir kısmının hala 19. yüzyılın "savaş gemisi diplomasisini" andıran güç mücadeleleriyle meşgul olduğuna dikkati çeken Ackson, kaynakların savaşa aktarılırken iklim krizinin derinleştiğinin ve insanların geleceğinin tehlikeye atıldığının altını çizdi.

Ackson, "Sizlere 3 basit talebim var; insanların sesinin duyulması için kapsayıcılığı seçin, yavaş ve zor olsa bile her zaman diyaloğu seçin ve dünyayı miras bırakacağımız nesillere karşı sorumlulukla öngörüyü seçin. Atılan her bomba ve kaybedilen her hayat; misillemeye, daha fazla çatışmaya ve daha fazla acıya yol açacak duygusal güçleri harekete geçirir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da, "Bağımsızlar Hareketi Parlamenter Ağı'nın 5. Konferans Toplantısı" yapıldı

Parlamentolar Arası Birliğin (PAB) 152. Genel Kurulu marjında Bağımsızlar Hareketi Parlamenter Ağı'nin (NAM PN) 5. Konferans Toplantısı düzenlendi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı ve NAM PN Başkanı Sahiba Gafarova ile çok sayıda ülkeden parlamento başkanı, başkan yardımcısı ve parlamenter katıldı.

PAB Başkanı Ackson, konuşmasında, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Başkanlığı görevini yürüten Gafarova'ya ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Bu platformun, uluslararası işbirliği ve diyalog açısından kritik bir rol üstlendiğini belirten Ackson, "Bu belirsiz zamanlarda ne kadar fazla diyalog, o kadar iyi. Diyalog, her zaman çözümdür." dedi.

Ackson, özellikle insan haklarına saygı, devletlerin iç işlerine müdahale etmeme, halkların kendi kaderini tayin hakkı ve güç kullanımının yasaklanması gibi ilkelerin, artan jeopolitik gerilimler karşısında daha da önem kazandığını dile getirdi.

Parlamentoların; iklim değişikliği, zorunlu göç ve ekonomik eşitsizlik gibi küresel sorunların çözümünde kilit rol oynadığını vurgulayan Ackson, "Gücümüz, bireysel çabalarda değil birlik ve işbirliği içinde hareket etme kapasitemizde yatıyor." ifadesini kullandı.

Ackson, sel, aşırı sıcaklar, hava kirliliği ve yetersiz altyapının yaşamı giderek zorlaştırdığına işaret ederek, iklim eyleminin şehirleşme politikalarının merkezine yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Paris Anlaşması gibi uluslararası taahhütlerin ulusal düzeyde uygulanmasının önemine dikkati çeken Ackson, güçlü bir parlamenter denetim mekanizması olmadan bu taahhütlerin kağıt üzerinde kalabileceğini söyledi.

Uluslararası işbirliğinin önemi

PAB Genel Sekreteri Chungong, konuşmasında, görev süresinin sonuna geldiğine işaret etti.

NAM'ın kısa sürede küresel meselelerde etkili bir aktör haline geldiğine dikkati çeken Chungong, toplumların iyileşmesi ve gelecek nesillerin refahı için çalışmanın önemine işaret etti.

Chunghong, dünya genelinde yaşanan çatışmaların coğrafi yakınlıktan bağımsız olarak tüm ülkeleri etkilediğine dikkati çekerek, "Hepimizin bölgesel çatışmaların daha geniş barış ve güvenlik üzerindeki etkisine dair derin bir endişe paylaştığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Parlamenter diplomasinin ortak sorunlara çözüm üretmekte etkili bir araç olduğunu belirten Chunghong, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişi evsiz

NAM PN Başkanı Sahiba Gafarova, konuşmasında, misafirperverliği dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerini sundu.

Gafarova, NAM PN'nin 1961'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ilk zirveyle kurulduğunu hatırlatarak, hareketin dünya barışı, güvenliği ve halklar arası işbirliğini güçlendirme hedefinin bugün de geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Dünyadaki jeopolitik gerilimler, silahlı çatışmalar, ekonomik eşitsizlikler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların ortak hareket edilmesini zorunlu kıldığını belirten Gafarova, hareketin kurucu ilkelerinin bu süreçte yol gösterici olduğunu ifade etti.

Gafarova, bu yılki toplantının temasının "Bağlantısızlar Hareketi bölgesinde iklime dayanıklı kentleşmede parlamentoların rolü" olduğuna işaret ederek, dünya genelinde 1,1 milyardan fazla kişinin gayriresmi yerleşimlerde yaşadığını, 300 milyondan fazla insanın ise evsiz olduğunu aktardı.

Azerbaycan'ın 17-22 Mayıs'ta UN-Habitat tarafından düzenlenen "Dünya Şehircilik Forumu"nun 13'üncüsüne (WUF13) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Gafarova, "Bu ruhla, yarının şehirlerinin kapsayıcı ve dayanıklı olmasını ve her şeyden önce her vatandaşa onurlu bir yuva sunmasını sağlamak için birlikte çalışalım." dedi.

"Biz her zaman, her koşulda barışı destekliyoruz"

Venezuela Millet Meclisi 2. Başkan Yardımcısı Grecia Colmenares, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin önemli değişikliklerden geçtiğini söyledi.

Colmenares, "Siyasi işbirliği yoluyla içişlerine müdahale etmeme ilkesi çerçevesinde birtakım hedeflerimiz olduğunu söylüyoruz ama 3 Ocak'ta Başkanımız (Eski Venezuela Devlet Başkanı) Nicolas Maduro ve eşi zor yoluyla, yabancı bir askeri müdahaleyle ülkeden kaçırıldı. Bu eylem, bütün ülkeye, egemenliğimize ve uluslararası hukuka bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Savaş tehdidine karşı Venezuela'nın cevabının diyalog olması gerektiğinin altını çizen Colmenares, "Biz, her zaman, her koşulda barışı destekliyoruz, barışın tarafındayız." dedi.