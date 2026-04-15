EFES-2026 Tatbikatı'nın "Simülasyon Destekli Komuta Yeri Safhası" İstanbul'da gerçekleştirildi Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2026 Tatbikatı'nın Simülasyon Destekli Komuta Yeri (SDKY) Safhası, ilk defa yerli ve milli yazılım "Bertuğ" kullanılarak İstanbul'da gerçekleştirildi.

TSK'nin en büyük tatbikatlarından olan, "Simülasyon Destekli Komuta Yeri" ve "Fiili Atışlı" başlıklarında iki safhadan oluşan tatbikatın ilk kısmı İstanbul'da yapıldı.

Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda (ÇMHM) gerçekleştirilen tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" kapsamında karargaha gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve ÇMHM Komutanı Kıdemli Albay Murat Çam tarafından karşılandı.

Orgeneral Tokel tatbikat öncesi şeref defterini imzaladı.

Korgeneral Yaldız'ın tatbikat kapsamında brifing vermesinin ardından, ASELSAN ve HAVELSAN tarafından hazırlanan ve içeriğinde tatbikatta kullanılan simülasyon ve komuta kontrol teknolojilerinin yer aldığı sunum gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel de brifing sonrası bir konuşma yaptı.

Tokel, daha sonra beraberindeki heyet ve komutanlar ile Tatbikat Kontrol Merkezini ve karargahtaki diğer tatbikat birimlerini gezerken, bu sırada subaylar ve katılımcı ülkelerin temsilcileri karargah çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. Ardından da toplu fotoğraf çektirildi.

Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezinin ulaştığı yetenek, muhabere bilgi sistemleri altyapısı ve kabiliyetleri sayesinde ilk defa yerli ve milli simülasyon ve karar destek sistemi olan "Bertuğ" yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen tatbikata, 12 ülkeden 36'sı yabancı 303 personel ile 10 kamu kuruluşu katıldı.

Tatbikat gereği oluşturulan senaryolarda gerçekliği artırmak amacıyla müşterek harekat simülasyon sistemi, sosyal medya programı ve kitle iletişim araçları, müşterek tatbikat yönetim modülü gibi birçok modern yazılım ve uygulama kullanıldı.

Tatbikatın İzmir'le eş zamanlı gerçekleşen SDKY Safhası 17 Nisan'a kadar devam edecekken, Fiili Atışlı Safhası ise 20 Nisan-21 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.