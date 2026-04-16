Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem bugün büyük bir meşruiyet kriziyle yüz yüze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu onuruna verilen akşam yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "80 yıl önce galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem bugün büyük bir meşruiyet kriziyle yüz yüzedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklemin barış ve güven arayışına cevap veremeyeceği açıktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin'de adil ve kalıcı barışın tek formülü iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi için tüm parlamenterleri güç birliği yapmaya davet ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Eşit ortaklık anlayışıyla şekillenen Afrika politikamız, dost ve kardeş Afrika ülkelerinin teveccühüyle her geçen gün daha da güçleniyor."

“Sudan'daki istikrarsızlığın sonlandırılması için her türlü diplomatik çabayı destekliyoruz.”