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Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İsa Toprak   | 19.11.2022
Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ile direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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