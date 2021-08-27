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Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı

Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılığa yasak getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Marmara Denizi'ndeki stokların korunması amaçlanıyor.

Merve Özlem Çakır   | 27.08.2021
Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Halen Marmara Denizi’ndeki müsilaj nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda "Marmara Denizi Eylem Planı" yürütülüyor.

Bu eylem planı kapsamında balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılmasının sağlanması, Marmara Denizi'ndeki stokların korunması çalışmaları ise Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluk alanında bulunuyor.

Yayımlanan tebliğle, burada yapılan balıkçılığın kontrolünün daha iyi sağlanması, küçük balıkların avcılığının engellenmesi ve yakalanan balığın sanayide ham madde olarak değil, insan gıdasına uygun şekilde ambalajlanması hedeflendi. Bu kapsamda, küçük pelajik balıkların (hamsi, istavrit, sardalya) Marmara Denizi’nde çok fazla ve toplu olarak yakalanıp dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına nakledilmesi yasaklandı.

Ayrıca, Çanakkale Boğazı Dardanos bölgesinde yer alan ve nesli tehlike altında bulunan "Cladocora caespitosa" türü sert mercan resiflerinin bulunduğu alan koruma altına alındı.

Işıkla avcılık düzenlemeleri için yetkilendirme yapıldı

Tebliğ kapsamında, Karadeniz ve Marmara Denizi’nde yasak olan ancak Akdeniz ve Ege'de kontrollü olarak yaptırılan ışıkla avcılığa ilişkin daha detaylı düzenlemeler yapılabilmesi için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne yetki tanındı.

Birincil av aracı değişikliği işlemlerinin geçerlilik süresinde de düzenlemeye gidildi. 12 metre ve üzeri balıkçı gemileri birincil av araçlarını 1 Eylül'den geçerli olmak üzere ağustos ayında seçebiliyordu. Akdeniz’de sezon açılış tarihinin 15 Eylül olması nedeniyle bölgedeki balıkçı gemilerinin birincil av aracı değişikliği işlemlerinin geçerlilik süresinin 16 Eylül'de başlatılması sağlandı.

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapanlara verilecek desteğe ilişkin uygulama tebliği yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığına yönelik 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin usul ve esaslar da belli oldu.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip iç sularda faaliyet gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 metreden küçük balıkçı gemilerine 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin uygulama esaslarını kapsıyor.

Tebliğle küçük ölçekli balıkçılığın devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. Buna göre, destekler, kayıtların güncellenmesi, balıkçıların avcılık faaliyetleri ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında veriliyor. Bu sayede, geleneksel küçük ölçekli balıkçılığının sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Ayrıca, üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze tüketilmesi nedeniyle gıda güvenliğine katkı sağlaması, kıyı kesimindeki halkın geçimine katkıda bulunarak kırsal kalkmanın sağlanması ve kaynakların sürdürülebilirliği öngörülüyor.

Söz konusu destekler, Türkiye'nin deniz ve iç sularındaki avcılık filosunun yüzde 90'ını oluşturan 12 metre altındaki balıkçı gemilerini kapsıyor.

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