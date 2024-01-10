Dolar
29.97
Euro
32.78
Altın
2,030.11
ETH/USDT
2,377.10
BTC/USDT
45,110.00
BIST 100
7,838.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Süper Ligin 20. haftasındaki Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başlıyor
logo
Gündem

Marmara Adası'nda kar fırtınasında mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Marmara Denizi'ndeki Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Murat Ünlü  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Marmara Adası'nda kar fırtınasında mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Balıkesir

Adada dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, zaman zaman tipiye dönüşüyor.

İlçe merkezi ile Saraylar Mahallesi arasındaki yolda kar fırtınası etkili oldu. Yolda mahsur kalan araçlar, Marmara Adalar Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Marmara Adalar Belediyesi ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 146. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gündür Tekirdağ ile Erdek'ten Marmara Denizi'ndeki Balıkesir'e bağlı adalara feribot seferlerinin yapılamadığını söyledi.

Saraylar yolunun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin iş makineleriyle çalışmaya devam ettiğini belirten Aksoy, "Saraylar yolunda Topağaç mevkisinden sonraki alanda ciddi anlamda bir karlanma var. Belediye ekiplerimiz, karayollarımızla yolu açma çalışmaları yapıyor. Buzlanmaya karşı tuzlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu havada dışarıya araçla çıkmamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan yargıda uzlaştırma uygulamasına ilişkin açıklama
Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
MİT Başkanı Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır
Hatay'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Benzer haberler

Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Meteoroloji'den Doğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Marmara Adası'nda kar fırtınasında mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Kütahya kent merkezi ile Domaniç-İnegöl kara yolunda kar etkili oluyor

Kütahya kent merkezi ile Domaniç-İnegöl kara yolunda kar etkili oluyor
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Ardahan'da kar ve sis, Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Ardahan'da kar ve sis, Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet