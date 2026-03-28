Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
2,023.90
BTC/USDT
66,946.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Manisa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kamil Tekmen  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yüzünden yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle yayalar ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eski Manisa Yolu üzerinde yükselen su seviyesi nedeniyle 2 otomobil ile 1 işçi servisi mahsur kaldı. Bu araçlardaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınarak geçici süre trafiğe kapatılan yolda, ekipler su tahliye çalışması başlattı.

Çalışmaların ardından mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çekilip yol yeniden ulaşıma açıldı.

Trafikte yoğunluğa yol açan yağışın aralıklarla sürdüğü ilçede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet