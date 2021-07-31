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Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

Ayşe Yıldız,Süleyman Elçin   | 31.07.2021
Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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