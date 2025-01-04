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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe Karaosmanoğlu, Orhan Yoldaş  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Darende ilçesinde saat 10.35'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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