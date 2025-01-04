Ağrı'da dondurucu soğuk nedeniyle vatandaşların kaş ve kirpiklerinde kırağı oluştu
Ağrı'da dondurucu soğuk yüzünden vatandaşların kaş, kirpik ve sakalları kırağıyla kaplandı.
Ağrı
Kentte uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.
Vatandaşlar, soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.
Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların kaş, kirpik ve sakallarında kırağı oluştu.
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