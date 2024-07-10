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Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,69 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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