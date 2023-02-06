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Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı tedbiren kademeli olarak boşaltılacak

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sultansuyu Barajı'nın, tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını bildirdi.

Yeter Erdine   | 06.02.2023
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı tedbiren kademeli olarak boşaltılacak

Malatya

Valilikten yapılan açıklamada, DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından baraj ve göletlerin kontrol edildiği belirtildi.

Bu kapsamda bazı tedbirlerin alınacağı kaydedilen açıklamada, "Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

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