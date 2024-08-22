Dolar
33.93
Euro
37.91
Altın
2,504.88
ETH/USDT
2,633.90
BTC/USDT
61,190.00
BIST 100
9,927.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu’nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta incelemelerde bulunuyor
logo
Gündem

M çiçeği virüsüyle ilgili açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

Ramazan Kaya  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
M çiçeği virüsüyle ilgili açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kayseri

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adliyesi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bazı uzman isimlerin, çıktıkları televizyon programlarında, maymun çiçeği virüsünün daha ölümcül olduğu yönünde korku saldıklarını iddia etti.

Ceyhan'ın da çıktığı programlarda yaptığı açıklamalarla insanları korkuya sevk ettiğini ileri süren Şahin, şunları kaydetti:

"Mehmet Ceyhan, geçen gün bir açıklama yaptı, 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış.' dedi. Niye, çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Bu kişi hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Yargıda da görüşeceğiz. Bu o kadar basit değil. Bu milleti bu şekilde hizaya getiremezsiniz. Bu millet küreselcilerin hedefine asla alet olmayacak."

Şahin'e, birlik üyeleri de eşlik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
M çiçeği virüsüyle ilgili açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri devam ediyor
Madagaskar'da gözaltına alınan Türk insani yardım görevlisi serbest bırakıldı
Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa müsaade edilmeyecek

Benzer haberler

M çiçeği virüsüyle ilgili açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

M çiçeği virüsüyle ilgili açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kayseri'de 21 yıl önce su altında kalan köyden toplanan eşyalar görenleri hüzünlendiriyor

Köyünün kerpiç evlerini gelecek kuşaklara aktarıyor

Kayseri'de "Gazzeli Çocuklar" konulu resim sergisi açıldı

Kayseri'de "Gazzeli Çocuklar" konulu resim sergisi açıldı
Erciyes'te 16 Yaş Altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası düzenlenecek

Erciyes'te 16 Yaş Altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası düzenlenecek
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Net Global Sivasspor, konuk olduğu Bellona Kayserispor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Net Global Sivasspor, konuk olduğu Bellona Kayserispor'u yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet