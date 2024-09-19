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Lüleburgaz Deresi yosunla kaplandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı.

Özgün Tiran  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Lüleburgaz Deresi yosunla kaplandı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.

Yosun özellikle derenin Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü çevresi yoğun olarak görülüyor.

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