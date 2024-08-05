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Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift hayatını kaybetti.

Muharrem Cin, Yasin Tunçer  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti

Kütahya

Göncek köyü imamı Mustafa Özer (23) idaresindeki 07 AFU 428 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Mustafa ile eşi Havva Nur Özer'in (22) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer araç sürücüsü Aldemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden çiftin, Tavşanlı ilçesine bağlı Yataklı köyünde yapılan kendi düğünlerinden döndükleri öğrenildi.

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Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti
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