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Gündem, Meslek Liseleri

Kütahya'da meslek liseli öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin evlerini yeniliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, okulda öğrendikleri teorik bilgileri ihtiyaç sahibi kişilerin evlerinde pratiğe dönüştürerek deneyim kazanıyor.

Serdar Yiğit  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Kütahya'da meslek liseli öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin evlerini yeniliyor Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.

Kaymakamlığın koordinasyonunda bir araya gelen Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle ailelerin evinde bakım ve tadilat işleri yaparak el becerilerini geliştiriyor. Ekipmanlarınıalıp evlere giden öğretmen ve öğrenciler, mobilya ve boya gibi işleri yapıyor.

Okul Müdürü Cihan Çınar, gazetecilere, projeyle öğrencilerin birçok kişinin evinde çeşitli alanlarda bakım ve tadilat yaptığını söyledi.

Domaniç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının tespitleriyle yardıma muhtaç kişilere ulaşıldığını belirten Çınar, "Ailelerimizin evlerinde gerekli tadilatları yapıyoruz, evlerini yeniden yaşanılır hale getiriyoruz. Bu projenin amacı öğrencilerimize merhamet duygusunu aşılamak, öğrencilerimizde yardımlaşma duygusunu geliştirmek. En önemlisi de öğrencilerimizin okullarda öğrendikleri teorik bilgileri yaşayarak, yaparak yerinde öğrenmesini sağlamak." dedi.

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