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Kürsüde konuşma yaparken fenalaşan eski sendika başkanı Haşim Candan hayatını kaybetti

Belediye-İş Sendikası eski İzmir şube başkanlarından Haşim Candan, sendikanın plaket takdim töreninde kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orhan Onur Gemici   | 22.10.2022
Kürsüde konuşma yaparken fenalaşan eski sendika başkanı Haşim Candan hayatını kaybetti

Ankara

Alınan bilgiye göre, geçmişte Belediye-İş Sendikası genel merkez yöneticiliği ve İzmir 6 No'lu Şube Başkanlığı yapan 72 yaşındaki Haşim Candan, sendikanın daveti üzerine hafta sonu düzenlenecek 12'nci Olağan Genel Kuruluna katılmak için Ankara'ya geldi.

Genel Kurul öncesi sendikaya emeği geçenlerin onurlandırılması amacıyla genel merkezde düzenlenen plaket takdim törenine katılan Candan, plaketini aldıktan sonra konuşmak için kürsüye çıktı.

Konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere düşen Candan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Candan'ın fenalaşmadan önceki son sözleri "Ben son nefesimi sendikamda vermek isterim. Çünkü onurumu, şerefimi, bugünkü birçok şeyimi, emek verdim ama bu sendikada kazandım. Birbirimizden gocunmayalım, ürkmeyelim, birbirimizin kıymetli, değerli mücadelesinden faydalanalım." oldu.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Candan'ın cenazesinin, sendikada düzenlenen törenin ardından İzmir'e uğurlanacağı öğrenildi.


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Kürsüde konuşma yaparken fenalaşan eski sendika başkanı Haşim Candan hayatını kaybetti
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