Dolar
8.46
Euro
10.02
Altın
1,798.88
ETH/USDT
3,546.80
BTC/USDT
47,177.00
BIST 100
1,442.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığına 40 kontrolör/başkontrolör alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, naklen 40 kontrolör/başkontrolör alımına ilişkin başvuruların yarın sona ereceğini hatırlattı.

Orhan Onur Gemici   | 09.09.2021
Kültür ve Turizm Bakanlığına 40 kontrolör/başkontrolör alınacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı "Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2634 sayılı Kanun'a eklenen geçici maddesi hükmü uyarınca naklen 40 kontrolör/başkontrolör alımı yapılacak.

Başvuruları yarın sona erecek alımla ilgili detaylı bilgiye, Bakanlığın "ktb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zorunlu PCR uygulaması, Kovid-19 tanı merkezlerindeki test sayısını artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum
AB aşılarda fikri mülkiyetin korunması görüşünü koruyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 200 milyonu geçti
e-Nabız'ın 'Kovid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik eklendi

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığına 40 kontrolör/başkontrolör alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına 40 kontrolör/başkontrolör alınacak

Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı

5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 1 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak

5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 1 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak