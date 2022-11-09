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Kuduz tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun ailesi büyük acı yaşadı

Bitlis'te sahipsiz köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in ailesi vefat haberiyle büyük acı yaşadı.

Esra Ağaçyetiştiren   | 09.11.2022
Kuduz tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun ailesi büyük acı yaşadı

Ankara

Bitlis'te sahipsiz köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in amcası Muhammed Erçetin, yeğeninin iğneden korktuğu için ısırıldığını ailesine haber vermediğini anlattı.

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, bugün hayatını kaybetti. Günlerdir hastane önünde umutlu bir haber bekleyen aile, vefat haberiyle büyük acı yaşadı.

Erçetin’in amcası Muhammed Erçetin, AA muhabirine, yeğeninin köpek tarafından ısırıldığını iğneden korktuğu için ailesinden sakladığını ifade ederek, aradan 40-45 gün geçtikten sonra kaşıntı ve diğer belirtilerin başladığını söyledi. Belirtiler üzerine çocuğu hastaneye kaldırdıklarını anlatan Erçetin, yeğeninin Bitlis’ten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiğini anlattı. Kuduz virüsünün çok ilerleyerek Mustafa'nın beynine kadar ulaştığını, o noktadan sonra tedavinin olumlu sonuç vermediğini belirten Erçetin, "Doktorlar gecikme halinde herhangi bir tedavi yönteminin etkili olmadığını ama umut olan her yolu deneyeceklerini söyledi. Ellerinden geleni de yaptılar." dedi.

Erçetin, cenazeyi yarın sabah teslim alacaklarını ve Bitlis’e uçakla göndereceklerini, Mustafa'nın Adilcevaz’daki köyüne götürülerek orada defnedileceğini söyledi.

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