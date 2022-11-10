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Kuduz nedeniyle ölen çocuğun arkadaşları sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istiyor

Adilcevaz'da kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in sınıf arkadaşları ve köylüler, sahipsiz köpeklerin toplanmasını istedi.

İbrahim Yaldız, Serdar Adıyaman   | 10.11.2022
Kuduz nedeniyle ölen çocuğun arkadaşları sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istiyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Göldüzü köyündeki vatandaşlar ve öğrenciler, Erçetin'in hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını, sahipsiz köpekler nedeniyle tedirgin olduklarını anlattı.

Erçetin'in sınıf arkadaşı Rumeysa Zeynep Erçetin, AA muhabirine, olay nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, "Köpeklerden dolayı dışarı çıkamıyoruz. Okula gelmekte zorlanıyoruz. Arkadaşımızı yeni kaybettik, çok üzgünüz." dedi.

Kübra Başar ise "Okula gelirken korkuyoruz. Köpekleri toplasınlar lütfen. Okula gidemiyoruz. Bugün okula gelirken yine köpek kovaladı. Bu nedenle annem beni okula getirdi." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Aziz Erçetin ise sorunun çözümü için devletten yardım beklediklerini kaydederek, "Bu konunun Meclis gündemine taşınması lazım. Türkiye'nin her tarafında her gün bir köpek vakası yaşanıyor, birileri yaralanıyor. Sadece bizim köy için değil, genel olarak önlemlerin alınması gerekiyor. Köyün içinde başıboş köpekler var. Bunların toplanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nedim Atalan, köylülerin tedirgin olduğunu, çocukların okula gitmeye korktuğunu dile getirerek, "Köydeki köpeklerin toplanması lazım. Valilik ve Kaymakamlık bu işe bir çözüm bulsun. Acımız büyük, bir çocuğumuzu kaybettik, böyle bir olayın bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Devlet olmazsa bu köpekleri kimse toplayamaz. Köpekler köyde kadınlara saldırıyor. Tavukların kümeslerine giriyorlar." dedi.

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