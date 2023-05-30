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Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanığa verilen ceza istinafta hukuka uygun bulundu

Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin sanık Mehmet Altun'a verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinafta hukuka uygun bulundu.

Taner Aydın  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanığa verilen ceza istinafta hukuka uygun bulundu

Konya

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili kararı taraf avukatlarının istinaf mahkemesine taşıması sonrası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosyayı inceledi.

1. Ceza Dairesi, tarafların istinaf gerekçelerinin esastan reddine karar vererek hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Olay ve dava süreci

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar hakkında açıklanan mütalaada, katil zanlısı Mehmet Altun'un olay günü soğukkanlı ve silahlı şekilde, tanınmamak için maske ve kendisine ait olmayan bir araçla maktullerin evine gittiği, diğer sanıkların "azmettirmesi" olmadan olayı gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilmişti.

Sanık Altun'un "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "yakarak mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mütalaada, diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ve Ayşe Keleş'in de "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bu sanıkların da "Yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, Ali Keleş'in (Harun Keleş'in oğlu) delil yetersizliğinden beraati talep edilmişti.

Altun'a 7 kişiye yönelik "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca "yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 4 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezası verilmiş, diğer 10 sanığın ise beraatine hükmedilmişti.

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