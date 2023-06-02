Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,905.70
BTC/USDT
27,250.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya'da 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Fatih Arslan  | 02.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Konya'da 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu Fotoğraf: Fatih Arslan/AA

Konya

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Mısırlı Yaylası'nda pancar tarlasında vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 25 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Obruğun oluştuğu sırada çevrede bulunan vatandaşlardan Tahir Akpınar, gazetecilere, duydukları gürültünün ardından obruğun oluştuğu yere gittiklerini söyledi.

Büyük bir tozla karşılaştıklarını ifade eden Akpınar, "Olay yerinde o an kimsenin olmaması ve çalışmaması da büyük şans, tarla sahibine geçmiş olsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu
Beykoz’da freni boşalan park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
Erzurum'da şehir içi otobüslerinin karıştığı kazada 15 yolcu yaralandı
Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu

Benzer haberler

Konya'da 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'da 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karacadağ bölgesi doğal güzellikleriyle yamaç paraşütçülerin gözdesi olmaya aday

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet