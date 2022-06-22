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'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltı sayısı 234'e yükseldi

Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısı 234'e yükseldi.

Ahmet Kaplan   | 22.06.2022
'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltı sayısı 234'e yükseldi

Diyarbakır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında bilgilerini paylaştığı "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde basın mensuplarına gösterildi, operasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.

Operasyon, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuyu Van'dan temin ederek Diyarbakır ve çevre illere getirip satışını organize eden ve bu faaliyetleri örgütlü suç kapsamında gerçekleştiren aralarında kadınların da yer aldığı örgüt yöneticisi, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak münferit uyuşturucu madde ticaretini kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren torbacılar ile Diyarbakır'da üretimi yapılarak batı illerine sevk edilen yüklü miktardaki esrarın üretim, nakliye ve satışını gerçekleştiren, sokak satıcılığını yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle 21 Haziran'da Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de hava destekli gerçekleştirilen, 4 bin 200 personelin görev aldığı operasyonda 205 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 245 kilo 924 gram esrar ve türevleri, 10 kilo 467 gram sentetik uyuşturucu, 36,19 gram kokain, 97 uyuşturucu nitelikte hap, 5,30 gram eroin, 2 kalaşnikof tüfek, 16 tabanca, 6 yivsiz av tüfeği, 6 hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, örgütsel doküman ve bez parçaları ele geçirildi.

Operasyonda 21 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 234'e yükseldi. Bu şüphelilerden 4'ünün "uyuşturucu", 1'inin ise "mala zarar verme" suçundan arandığı tespit edildi.

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