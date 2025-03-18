Dolar
36.69
Euro
40.20
Altın
3,034.77
ETH/USDT
1,905.10
BTC/USDT
81,993.00
BIST 100
10,802.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KKTC'den, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için "egemen eşitlik" şartı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün olması gerektiğini belirterek, "Bu olmaksızın devam edemeyiz." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
KKTC'den, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için "egemen eşitlik" şartı

Cenevre

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde Cenevre'de gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantının yapıcı bir ortamda geçtiğini kaydeden Tatar, Ada'daki işbirlikleri için yeni bir sayfa açmayı planladıklarını söyledi.

Tatar, "Resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olmalı. Bu olmaksızın devam edemeyiz." diye konuştu.

Kıbrıs’taki Türkler ve Rumların, çok daha iyisini hak ettiğini vurgulayan Tatar, federal çözüm modelinin artık tükendiğini kaydetti.

Tatar, aynı formatta bir görüşmenin temmuz sonu yapılması ve Ada'da 4 yeni geçiş kapısı açılması konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, bu konularda yardımcı olması ve bir sonraki toplantıya hazırlık yapılması adına BM Genel Sekreteri’nin kişisel bir özel temsilci atayacağını anlattı.

Türkiye ile Kıbrıs görüşmeleri konusunda birlikte hareket ettiklerini dile getiren Tatar, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür etti.

Tatar, "Kıbrıs İşbirliği Konseyi" kurulması önerisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis tarafından reddedildiğini de söyledi.

Görüşmede izolasyonların kaldırılması gerektiğini de söylediğini aktaran Tatar, bunun devam etmesinin Kıbrıslı Türklerin temel insan haklarından yararlanmasını engellediğini, bunların arasında direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temasın bulunduğunu ifade etti.

Tatar, 62 yıldır Kıbrıslı Türklerin uluslararası sistemin dışında olduğunu ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının nedeninin de bu adaletsizliğin devamı olduğunu vurguladı.

Cenevre'de dün başlayan ve Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile beraberindeki heyetler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret
KKTC'den, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için "egemen eşitlik" şartı
Bakan Tunç: Filistinli kardeşlerimizin hakkını her platformda Türkiye olarak savunmaya devam edeceğiz
İstanbul'da "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Milletin birliğine kastedenler devletin demir yumruğunu ensesinde görecek

Benzer haberler

KKTC'den, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için "egemen eşitlik" şartı

KKTC'den, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için "egemen eşitlik" şartı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Cenevre'ye adanın geleceğini konuşmaya gidiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet