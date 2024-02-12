KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi, bir kapısı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihte yerini alırken bir bakıma bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi, bir kapısı. " dedi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere kente gelen Tatar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Vali Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret etti.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde "Son Gelişmeler Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Önemi" konulu konferansa katılan Tatar, burada yaptığı konuşmada, adanın geçmişini, Türk milletinin mücadelesini ve KKTC'nin kuruluş tarihini anlattı.
Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücahitliği ve mukavemetçi ruhu sayesinde Rum tarafının yaptığı kıyım karşısında yıkılmadığını, örgütlenebildiğini, Türkiye'yle istişare içerisinde zor günleri aştığını ifade etti.
KKTC'nin günümüzde Türkiye'nin destekleriyle dünyadaki çeşitli uluslararası toplantılara katıldığını ifade eden Tatar, KKTC'nin devlet yapısını demokratik düzen ve buna bağlı kurum ve kuruluşların oluşturduğunu dile getirdi.
Mavi vatanın jeopolitik açıdan önemli olduğunu ve burada bir çok devletin pozisyon almaya çalıştığını ifade eden Tatar, "Akdeniz'de stratejik ve jeopolitik gelişmelerle gerçekten her devletin orada bir pozisyon almaya çalıştığını görüyoruz. Bir taraftan Amerikalılar, bir taraftan Ruslar, bir taraftan Fransızlar böyle baktığınızda Libya'ya kadar giden o coğrafyada çok sayıda millet o bölgedeki doğal zenginliklerden ve diğer birtakım gelişmelerden kendilerine pay çıkarmaktadır. Hatta Çin bile buralara inmek istiyor dedikleri bir durum vardır. Baktığınızda dünya ticaretinin ve doğal kaynaklarla zenginliklerin ticaretinin iddialara göre yüzde 70'i bu bölgeden geçmektedir." diye konuştu.
Tatar, gerçekleştirdikleri uluslararası görüşmelerde KKTC'nin hiçbir bölgesinden özellikle Karpaz Burnu'ndan hiç taviz vermediklerini dile getirdi.
Karpaz Burnu ile Türkiye'den geçen ikmal yollarının birbirine çok yakın olduğunu ifade eden Tatar, bölgenin başkalarının ellerinde olmasının Türkiye ve Türk dünyasının güvenliğini yüzde yüz olumsuz etkileyeceği bir durum olduğunu bildirdi.
Kıbrıs'ın stratejik açıdan önemine değinen Tatar, şunları kaydetti:
"Kıbrıs, sadece orada yaşayan bizler değil, aynı zamanda deniz yetki alanlarıyla, mavi vatanın tam üstündeki hava sahasıyla, ulusal güvenliği yüzde 100 çok önemli etkileyen bir takım hak hukuk stratejik kazanımlardan ibaret bir pozisyon. Onun için Kıbrıs önemlidir. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir Türk devleti olarak yaşatmak durumunda olduğumuzu hep sık sık görüyoruz. Sık sık bu değerlendirmeleri gerek televizyon ekranlarında, gerek siyasi açıklamalarda bunları görüyoruz ve duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihte yerini alırken bir bakıma bütün Türk dünyasının Akdeniz'e açılan bir penceresi, bir kapısı. Siyasi, ekonomik ve gerçekten denizlerdeki hakkımız hukukumuz bakımından fevkalade önemli milli bir değer. Kıbrıs işte bu."
Tatar, konferansa katılan Kıbrıs gazilerine yaptıkları fedakarlıktan ötürü teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Alptekin Yasım, Ersin Tatar'a fahri doktorluk cübbesi giydirdi, diplomasını verdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş'ta iş insanlarıyla bir araya geldi
Tatar, Ticaret ve Sanayi Odasınca (KMTSO) organize edilen "İş Dünyası Buluşması"na da katıldı.
Programda konuşan Tatar, dost ve kardeş Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade eden Tatar, kentin sanayi, tekstil, su ürünleri ve tarım alanında öne çıktığını belirtti.
Kahramanmaraş'ın çeşitli alanlarda potansiyelinin bulunduğunu dile getiren Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kentin sanayicisine, ticaret insanına ve esnafına büyük görevler düşmektedir. Şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki global dediğimiz küresel ısınma ve bunun getirdiği sıkıntılar, savaşlar, salgın dönemi ve enerji maliyetindeki artışlarla birlikte depremin de etkileriyle ticarette, sanayide ve üretimde var olmak çok önemli. Depremden sonra ilerleme sağlayan Kahramanmaraş'ta, Ticaret ve Sanayi Odasında bu kadim şehrin tüm insanlarını, sanayicilerini, ticaret insanlarını, üreticilerini, hayvancılarını, çiftçilerini ve esnafını tebrik ediyorum."
"Önemli olan gönül birliğidir"
Savunma sanayisi alanındaki yatırımlara ilişkin Tatar, "Geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la katıldığım Konya'daki başka bir toplantıda milli savunma sanayisindeki gelişmeleri Türkiye Cumhuriyeti genelinde farklı yerlerde ekosistemin oluşturulmakta olduğunu, bu ekosistemde birbirine hizmet verecek çok farklı üretim merkezlerinin geliştirmekte olduğunu orada izledik, gözlemledik. Bu da beni çok memnun etti." diye konuştu.
KKTC'nin de savunma sanayisi alanında potansiyelin olduğuna dikkati çeken Tatar, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Önümüzdeki süreçte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli savunma sanayisine yönelik birtakım yatırımlar yapılabilir çünkü orada da bir potansiyel var. Tersanelerden tutun limanlarımıza, askeri anlamda orada mavi vatanda yapılacak olan her türlü çalışmalara kadar. Tabii Geçitkale Havalimanı, Ercan Havalimanı ve havada ulusal güvenliğin karşılanmasında elbette orada da yapılacak ciddi çalışmalar var. Dolayısıyla ben hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Önemli olan gönül birliğidir. Yürek millidir."
Konuşmaların ardından KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem sonrası ticari faaliyetler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.