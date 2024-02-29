Dolar
31.29
Euro
33.79
Altın
2,043.90
ETH/USDT
3,350.70
BTC/USDT
61,376.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 29.02.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.

Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.

Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı
Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
Edirne'deki tarihi köprüler "güneş enerjisiyle" aydınlatılacak
Organize suç örgütlerine yönelik "Kafes-48", "Kafes-50" operasyonları
'1960 ve 12 Eylül darbesinin, 1971 muhtırasının, 28 Şubat'ın, 15 Temmuz'un arkasında dış güçler olmuştur'

Benzer haberler

Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet