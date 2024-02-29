Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.
Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.
Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.
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