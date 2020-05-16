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15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bursa
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Yaşam

Martının Kız Kulesi önünde karton bardakla oyunu

İstanbul Boğazı'nda Kız Kulesi önünde bir martının karton bardakla deniz ve sahilde dakikalarca oynaması güzel görüntüler oluşturdu.

Mücahit Türetken,Şebnem Coşkun   | 16.05.2020
Martının Kız Kulesi önünde karton bardakla oyunu Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Kedilerle birlikte İstanbul'un simgelerinden olan martılar, genelde vapurların peşinden uçan ve çığırtkan kuşlar olarak bilinse de aynı zamanda oyunu da seviyorlar. 

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Üsküdar Salacak Sahili'nde bir martı insanların da olmamasını fırsat bilerek yerde bulduğu karton bardakla dakikalarca oynadı.

Sahilde bulduğu bardakla bir süre oynayan martı, daha sonra bardağı denize taşıdı. Kız Kulesi önünde denizde bardakla çeşitli figürler yaparak oynayan martı daha sonra bardağı suya batırdı.

Denizde defalarca suyla doldurup tekrar boşalttığı bardağı sahile taşıyan martı bu işlemi defalarca tekrarladı.

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