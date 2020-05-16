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Yaşam

Ağrı düğün çiçekleriyle renklendi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde baharın gelişiyle açan düğün çiçekleri, dağlık alanlardaki tarlaları sarıya bürüdü.

Abdullah Söylemez   | 16.05.2020
Ağrı düğün çiçekleriyle renklendi

Ağrı

Ağrı düğün çiçekleriyle renklendi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde baharın gelişiyle açan düğün çiçekleri, dağlık alanlardaki tarlaları sarıya bürüdü. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )

İlçeye bağlı köylerde sağanağın ardından güneşle canlanan doğada yeşeren düğün çiçekleri, göz kamaştırıyor.

Her yıl mayıs ayının ortalarında dağlık alanlarda ve akarsu kenarlarında açan sarı düğün çiçekleri, göz alıcı güzelliğiyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Köylerdeki vatandaşlar da renk cümbüşü yaşanan doğada fotoğraf çekip manzaranın tadını çıkarıyor.

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