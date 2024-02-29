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Edirne'deki tarihi köprüler "güneş enerjisiyle" aydınlatılacak

Edirne'deki tarihi köprüler, güneş panellerinden elde edilen güçle aydınlatılacak.

Gökhan Balcı  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Edirne'deki tarihi köprüler "güneş enerjisiyle" aydınlatılacak Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Vali Yunus Sezer, aydınlatma çalışmalarına başlanan Tunca Nehri üzerindeki 2. Bayezid ve Yalnızgöz köprülerinde İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile incelemede bulundu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci'den bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne tarihi ve kültürel yapıları bakımından çok zengin, ayrıca Arda, Tunca ve Meriç nehirlerine sahip bir şehir olduğunu söyledi.

Bu nehirlerin üzerinde 12 köprünün yer aldığını belirten Sezer, "Köprülerin tamamını aydınlatmayı hedefliyoruz. Bugün de Bayezid Külliyesi'nin hemen yanındaki 2. Bayezid Köprüsü'ndeyiz. Buranın aydınlatması tamamlanmak üzere. İnşallah buradan sonra da diğer köprülerimizin aydınlatmasını gerçekleştireceğiz." dedi.

Sezer, tarihi köprülerin restorasyonuyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Uzunköprü ilçesindeki Uzun Köprü’de de restorasyon çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Sezer, Türkiye'nin gözdesi. Dünyada bu ölçekte bir köprü yok. Orada da hem restorasyon hem de çevre düzenleme çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Şehrimiz hem nehirleri hem kültürel varlıklarıyla hem de tarihi geçmişiyle Türkiye'nin ve dünyanın incisi olacak bir şehir. Bu çalışmalar da birkaç yıl içerisinde tamamlandığı taktirde, turizm destinasyonu olma özelliğini, katbekat öteye götürecek bir şehir olacaktır." diye konuştu.

Yılda yaklaşık 20 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanacak

İl Özel İdaresi ekiplerince 126 metre uzunluğundaki Yalnızgöz Köprüsü ve 100 metre uzunluğundaki 2. Bayezid Köprüsü'nün aydınlatılması için 59 duvar üstü çelik gövdeli fotovoltaik güneş enerji paneli ile led aydınlatma armatürleri kullanıldı.

Yenilenebilir enerji ile gerçekleşen aydınlatma projesi ile yılda yaklaşık 20 bin kilovatsaat enerji tasarrufu öngörülüyor.


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