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Yaşam

Aysu'nun Kız Kulesi'ni görme hayali gerçek oldu

Konya'da yaşayan kanser hastası 16 yaşındaki Aysu Gümüşkan'ın Kız Kulesi'ni görme hayali gerçek oldu.

Abdülhamit Yaşar   | 17.06.2019
Aysu'nun Kız Kulesi'ni görme hayali gerçek oldu

Konya

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kanser hastası 16 yaşındaki Aysu Gümüşkan'ın, İstanbul'daki Kız Kulesi'ni görme hayali Beyşehir Belediyesi sayesinde gerçek oldu.

Yaklaşık bir yıl önce "Hodgkin Lenfoma” teşhisi konulan Gümüşkan, zorlu bir tedavi sürecine girdi.

Gümüşkan'ın, kendisini ziyaret eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Beyşehir Belediyesi Sosyal Kültür Etkinlikler Görevlisi Mustafa Büyükkafalı'nın, "Gitmek isteyip de gidemediğin veya yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı?" sorusu üzerine dile getirdiği, "İstanbul’daki Kız Kulesi'ni görmek istiyorum" hayali, gerçeğe dönüştürüldü.

İstanbul seyahatine bir yolcu firmasının sponsor olduğu Aysu Gümüşkan ve kendisine eşlik eden annesi Hacer Gümüşkan'ı burada Beyşehir, Hüyük, Derebucak Çevresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BEYHUDER) Başkanı Şükrü Karagül karşıladı.

Gümüşkan, önce hayali olan Kız Kulesi'ni, ardından da Galata Kulesi, Taksim Meydanı ve Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret etti.

Gümüşkan, Beyşehir'e dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayalimin gerçekleştirebileceğini duyunca çok mutlu oldum. Tedavi sürecime uygun bir gün ayarlandı ve annemle birlikte İstanbul'a gittik. İstanbul'da bizi karşılayan dernek başkanımız bizi hayalim olan Kız Kulesi'ne götürdü. Orada hayalimin de ötesinde çok güzel zaman geçirdim. Merak edip görmek istediğim Galata Kulesi, Eyüp Sultan Camisi ve Taksim Meydanı'na da gitmek kısmet oldu." diye konuştu.

Geziden çok mutlu döndüğünü anlatan Gümüşkan, "Bu zorlu tedavi sürecimin içinde bu gezi bana çok güzel moral oldu, beni çok mutlu etti. Bu hayalimin gerçeğe dönüşmesinde destek olan başta Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır olmak üzere, Turizm Derneği Başkanımız ve Beyşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı ve ekibine, BEYHUDER Başkanı Şükrü Karagül ile dernek üyesi Mücahit Bayram'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Anne Hacer Gümüşkan da çok güzel bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Kız Kulesi'ni görmek Aysu'nun en büyük hayaliydi. Hayalinin gerçek olmasına vesile olan, katkı ve destek sunan herkese, bizi orada ağırlayanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.


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