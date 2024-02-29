Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Hakkari
İlçe Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle kapanan Çobanpınar köyü yakınındaki Lider Tepe ve Evliya Tepe üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
Yer yer 4 metre karın bulunduğu Lider Tepe Üs Bölgesi yolunu 3 günde açan karla mücadele ekipleri, Evliya Tepe Üs Bölgesi yolunda da uzun uğraşlar sonucu ulaşımı sağladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.