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Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Ulaş Güven  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolu açıldı

Hakkari

İlçe Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle kapanan Çobanpınar köyü yakınındaki Lider Tepe ve Evliya Tepe üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Yer yer 4 metre karın bulunduğu Lider Tepe Üs Bölgesi yolunu 3 günde açan karla mücadele ekipleri, Evliya Tepe Üs Bölgesi yolunda da uzun uğraşlar sonucu ulaşımı sağladı.

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