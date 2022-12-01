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Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Serkan Akbaba, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Cankut Taşdan   | 01.12.2022
Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tehdit", "kaçakçılık", "basit yaralama", "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Serkan Akbaba'nın, hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucu, Almanya'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Akbaba'nın, dün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından, Almanya'nın Frankfurt şehrinde teslim alındığı belirtildi.

Akbaba'nın, aynı gün, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği kaydedildi.


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